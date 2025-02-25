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لبنان

يسرق المنازل والمحال التجارية بواسطة الكسر والخلع... وقوى الامن توقفه

Lebanon 24
25-02-2025 | 02:38
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الاتي:

"حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة عدة، بواسطة الكسر والخلع، من داخل المنازل والمحال التّجاريّة في بلدتَي بحمدون وبعلشميه من شخصٍ مجهول.
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على الأثر، كثّفت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه.

ونتيجةً للاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّته ومكان تواريه في مخيّم صبرا، ويُدعى: ع. س. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري) يوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.

بتاريخ 20- 02- 2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا أدى إلى توقيفه في المخيّم المذكور.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المحال التجارية والمنازل في بلدتَي بعلشميه وبحمدون. كما اعترف بتعاطيه المخدِّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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