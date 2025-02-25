تشكل الجليد ليلا أقفل معظم مدارس بعلبك

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أدى تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر إلى تشكل طبقات من الجليد على الطرق، وتجمدت المياه داخل الأنابيب المكشوفة وغير المعزولة على أسطح المباني، فانقطعت المياه عن الكثير من المنازل السكنية والمؤسسات، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".وبادرت معظم المدارس والمؤسسات التعليمية في بعلبك ليلا، إلى اتخاذ قرار بالإقفال اليوم، وإبلاغ المتعلمين والأهالي عبر إرسال رسائل نصية، بعد تدني درجات الحرارة ليلا إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتأكيد نشرات أحوال الطقس بأنها ستتدنى فجرا إلى حوالى 6 درجات تحت الصفر، في حين عمدت مدارس أخرى إلى تأخير بدء دوامها حتى الساعة التاسعة صباحا.الطقس المشمس أدى إلى تفكك الجليد، وعادت حركة السير إلى طبيعتها، وفتحت المحال والأسواق أبوابها تباعا اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف.هذا وعادت تغذية أحياء مدينة بعلبك تباعا بالتيار الكهربائي منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، بعد انقطاع تام دام ثلاثة أيام.