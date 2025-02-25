سليمان: لا تغيير دون استكمال تطبيق الطائف

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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "حرب اسناد، وقف الاعمال العدائية، انتشار الجيش، انتخابات رئاسية، خطاب قسم، تشكيل حكومة، بيان وزاري، تشييع".أضاف: "أما اليوم، ثقة، غداً يوم آخر، الغد لا يصنع التغيير، التغيير يصنع الغد. لا انقاذ دون تغيير. التسلح يطيح بالتغيير وبالمستقبل وبالغد. انتهاك الدستور يعيدنا الى السنوات العجاف. تعطيل الاستحقاقات وعجلة الحكم يفتح الطريق امام الفقر والجهل والاقتتال".تابع: "التبعية للخارج تصرف الانظار عن الدعم الخارجي والاعمار. المحاصصة تعطل الادارة وتحول دون استثمار ثرواتنا الطبيعية. التعصب والطائفية يحدّان من حماسة عودة ابنائنا المنتشرين".أضاف: "لا تغيير اذا توزعت مشاعر اللبنانيين بين منتصر مخدوع ومهزوم محبط او مكابر، فالكل خاسر فقط التغيير يعوض الخسائر. لا تغيير دون استكمال تطبيق الطائف".ختم: "تقسيم السيادة بين جنوب الليطاني وشماله لا يؤدي الى التغيير، إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ".