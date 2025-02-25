رعد: سنتعامل مع الحكومة وصولا الى انتخابات نيابية نزيهة

قال النائب محمد رعد إنّ "الانتصار للحقّ أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج المسيح والنبي ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيّد حسن نصرالله".

وأضاف رعد خلال كلمة ألقاها في جلسة مناقشة الثقة: "على الحكومة إلغاء قرار وقف الرحلات الجوية ومنع هبوط الطائرات الإيرانية تداركاً لخطر الإنصياع الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين".

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وأشار إلى أنّ "الحرب الأخيرة ضد لبنان كانت خيارا عدوانيا مدروسا ومجهزا تم تنفيذه برعاية أميركية غير مسبوقة للقضاء على حزب الله".

وتابع رعد: "أحبطنا خطة العدو بالتوغل نحو الليطاني وبعدها نحو بيروت".

وقال: "بغض النظر عن كل ما قيل عن الحرب فإننا لم ننته بعد من ورشة تقييمنا لها".

وأضاف رعد: "رفض اسرائيل الانسحاب الكامل يتطلب موقفاً حازماً يترجم بيان الرؤساء وتحمّل الدولة مسؤولياتها لإتمام الانسحاب".

وقال: "سنتجاوز كل ما قيل وقال عن فزلكة تركيب هذه الحكومة والمعايير التي قيل انها اعتمدت لتشكيلها وسنتعامل معها وصولا الى انتخابات نيابية نزيهة ونأمل عدم تأجيلها ومشاركتنا في هذه الحكومة تنطوي على رسائل كثيرة".