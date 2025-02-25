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لبنان

بالصورة... هؤلاء هم القادة الشهداء في "حزب الله"

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:31
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نشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة تحت عنوان "اسماء الشهداء القادة على طريق القدس"، تضمنت صور وأسماء 35 قيادياً، الى جانب الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
 
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