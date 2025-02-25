بالصورة... هؤلاء هم القادة الشهداء في "حزب الله"

نشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة تحت عنوان "اسماء الشهداء القادة على طريق القدس"، تضمنت صور وأسماء 35 قيادياً، الى جانب الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

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