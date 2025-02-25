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لبنان

مدارس أقفلت اليوم بسبب موجة الصقيع

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:31
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بسبب موجة الصقيع، أغلقت مدارس وثانويات في صور وصيدا وجزين.

في المقابل، فتحت 78 مدرسة رسمية  في صور وصيدا أبوابها أمام التلاميذ.
 
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