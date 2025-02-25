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لبنان

أبي المنى زار دار الفتوى: تمنينا أن نكون معاً في مواكبة هذه المرحلة الجديدة

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:34
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ، شيخ العقل لطائفة الموحِّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى على رأس وفد من الطائفة.

وبعد اللقاء قال أبي المنى: "سررنا اليوم بزيارة سماحته لنؤكد عمق العلاقة التي تربطنا وإياه. تمنينا له الصحة والعافية دائما، وتمنينا أن نكون معا ويدا بيد في مواكبة هذه المرحلة الجديدة من الحياة الوطنية، نحن بحاجة إلى أن نلتف جميعا حول هذه الحالة الوطنية لنساهم في بناء الدولة، في استعادة المؤسسات، والثقة، ثقة اللبنانيين بوطنهم، وثقة الخارج بلبنان. هذا أمر يحتاج إلى مواكبة مع فخامة الرئيس، مع دولة الرئيس، مع الوزراء، مع جميع القيادات لكي نكون في شراكة كما أسميتها لسماحته، شراكة روحية وطنية، هذه المظلة التي تضم الجميع والتي تحمي الجميع. نحن شركاء، والجميع شركاء في هذا الوطن، ليس هناك من فئة مستبعدة أو مهزومة، وليس هناك من فئة منتصرة. إذا استطعنا أن نؤكد هذه الشراكة وأن نضع اليد باليد لبناء لبنان الجديد ولبناء المؤسسات عندها نكون جميعنا منتصرين، وليس هناك من مهزوم بيننا، هذا هو أملنا مع بشائر شهر رمضان المبارك الذي تتكثف فيه الصلوات والأدعية من أجل خلاص لبنان وخلاص الإنسان في لبنان".
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والتقى المفتي دريان وزير الصحة السابق الدكتور فراس الابيض وعرض معه الاوضاع العامة.
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