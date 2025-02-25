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لبنان

السيّد للوزراء: "الله يعينكم ويساعدكم"

Lebanon 24
25-02-2025 | 06:16
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قال النائب جميل السيّد "لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة".
 
 
وأضاف السيّد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد".
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وتوجّه إلى الوزراء قائلاً:  "الله يعينكم ويساعدكم".
 
 
وتابع السيّد: "خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة".
 
 
وقال إنّ "تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة".
 
 
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