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لبنان

خلال مُداهمة.. تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين

Lebanon 24
25-02-2025 | 06:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوّة كبيرة من الجيش داهمت منزل أحد المطلوبين في بلدة حزين - بعلبك.
 
 
وبحسب المعلومات، حصل تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين، ما أدى إلى إصابة مطلوب بجروحٍ.
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