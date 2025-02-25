خلال مُداهمة.. تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوّة كبيرة من الجيش داهمت منزل أحد المطلوبين في بلدة حزين - بعلبك.

وبحسب المعلومات، حصل تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين، ما أدى إلى إصابة مطلوب بجروحٍ.