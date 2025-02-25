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لبنان

سرقة منزل في الميناء

Lebanon 24
25-02-2025 | 07:11
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أقدم مسلحون ملثمون فجر اليوم على اقتحام أحد المنازل في مدينة الميناء – طرابلس.
 
 
وبحسب المعلومات، قام اللصوص بسرقة أغراض من المنزل.
 
 
 
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