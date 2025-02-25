السفارة الروسية احيت يوم "حماة الوطن"



Advertisement اقيم الاحتفال في فندق فينيسيا في بيروت، واستهل بالنشيدين الوطني اللبناني والروسي قبل ان تبث كلمة متلفزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ فيها المواطنين الروس وخصوصا اولئك الذين يخدمون في الجيش الروسي اينما وجدوا في روسيا والعالم بحلول يوم "حماة الوطن". أحيت سفارة روسيا الاتحادية في بيروت عيد "حماة الوطن" السنوي الذي يصادف في 23 شباط من كل عام إحياء للذِكرى الـثمانين لانتصار روسيا في الحربِ العالميةِ الثانية، برعاية السفير الروسي المعتمد في بيروت الكسندر روداكوف والملحق العسكري في السفارة يوري أناتوليفيتش بنكوف وحضورهما. الى جانب ممثل رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة وزير الدفاع اللواء ميشال منسا، وزير الاعلام بول مرقص، وزير الصحة ركان ناصر الدين، النائب بلال عبدالله، ، رئيس مكتب التعاون اللبناني - الروسي السيد محمد ناصرالدين، محافظ بيروت مروان عبود ممثلا وزير الداخلية العميد احمد الحجار، ممثلي قائد الجيش بالنيابة والمديرين العامين لقوى الامن الداخلي، الامن العام وامن الدولة، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيس مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا حشد من اركان السفارة الروسية والشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية والديبلوماسية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وحشد من أصدقاء السفارة ومكتب التعاون اللبناني – الروسي.اقيم الاحتفال في فندق فينيسيا في بيروت، واستهل بالنشيدين الوطني اللبناني والروسي قبل ان تبث كلمة متلفزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ فيها المواطنين الروس وخصوصا اولئك الذين يخدمون في الجيش الروسي اينما وجدوا في روسيا والعالم بحلول يوم "حماة الوطن".

كلمة الملحق العسكري

ثم القى الملحق العسكري الروسي يوري أناتوليفيتش بنكوف كلمة قال فيها: ان يوم المدافع عن الوطن ومن دون مبالغة يعتبر من احد اهم الاعياد الوطنية في بلدنا ويسعدنا وبشكل خاص ان نحتفل به في الذكرى الثمانين لانتصار الشعب السوفياتي على الغزاة الفاشيين في الحرب الوطنية العظمى. ولذلك فخالص الاحترام والتقدير لقدامى محاربينا الاعزاء فإن مآثرهم ستظل حاضرة الى الابد راسخة في الذاكرة التاريخية للشعب الروسي كمثال حي على الوطنية والشجاعة. وفي هذا اليوم أيضا نهنىء الرفاق الذين يواصلون الدفاع عن مصالح الوطن الأم واسراء الأسس لمستقبل مستقر.

اضاف: ان القوات المسلحة الروسية الاتحادية، جزء لا يتجزأ من شعب بلدنا، وبفضل هذا الاتحاد القوي دافعت روسيا بثقة عن استقلالها وكرامتها في احلك الاوقات . فعام بعد عام أصبح جيشنا أكثر حداثة واحترافية . ويتم حاليا اعتماد أحدث نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية التي لا يوجد لها نظير في العالم. وعلينا ان نتذكر ان الدفاع عن الوطن كان ولا يزال واجبا أخلاقيا كبيرا على كل مواطن . ولذلك فمن الطبيعي جدا ان يكتسب هذا الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن طباعا وطنيا حقيقيا وخاصة في السنوات القليلة الماضي.

وختم بالقول: زملاءنا الاعزاء وضيوفنا الكرام مرة جديدة اهنئكم جميعا بهذا العيد المهم من اعماق قلبي متمنيا لكم الصحة والعافية والنجاح.

السفير الروسي يكرم ناصر الدين

وفي خطوة نادرة قدم السفير روداكوف باسم الرئيس بوتين "وسام الشرف" الى رئيس مكتب التعاون اللبناني - الروسي محمد ناصر الدين، منوها بالجهود التي بذلها على مدى السنوات الماضية من تضحيات قادت الى استحقاقه هذا الوسام بجدارة بالنظر الى "الدور الذي لعبه وما زال يقوم به ناصرالدين في خدمة بلده الأم لبنان وبلده الثاني روسيا بما يؤدي إلى تقديم أكبر الخدمات للدولتين والشعبين". وأضاف: أنها مناسبة للتأكيد على تهنئة لبنان في بداية عهد جديد وبانتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة . وان روسيا الاتحادية كانت وستبقى الى جانب لبنان ولن توفر جهدا يبذل لتعزيز كل أشكال التعاون بين بلدينا.

كلمة ناصر الدين

وعلى الأثر القى المكرم ناصر الدين كلمة توجه في بدايتها الى ممثل كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة وزير الدفاع ميشال منسا شاكرا حضوره، الى جانب السفير روداكوف واركان السفارة والاصدقاء المشاركين في الاحتفال.

بعدها توجه ناصر الدين بكلمة شكر على "الكرم الذي منحه إياه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقود بلاده بحكمة ونجاح. مؤكدا على المسؤولية المضافة على عاتقه بعد هذا التكريم الذي يزيد من المسؤولية تجاه لبنان وروسيا، وقال في كلمته: سعادة السفير الكسندر نيكولا يفيتش روداكوف المحترم، مع شُكري الكبير وشُكر لبنان الدائم لمَساعيكم وجهودِكم المُستمرة لتعزيزِ أفضل العَلاقات بين بيروت وموسكو، أقفُ هنا مُفتخِراً بهذا الكَرَم الذي مَنحني إياه فَخامة الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين الذي يقودُ روسيا بكل حِكمة ونجاحٍ مُدافعاً عن شَعبها وأرضِها ومُستقبلها.

إنَّ هذا التكريم هو شَرفٌ كبيرٌ لي، وهو يُزيد من مَسؤولياتي تجاه بلدي الاوَّل لبنان وبلدي الثاني روسيا وحَماسي للتضحيةِ في سبيلِهِما.

حَضرة مُمثل فَخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام السيد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى المحترم، سعادة السفير الكسندر روداكوف حضره الملحق العسكري الكولونيل يوري أناتوليفيتش بنكوف، الحضور الكريم

لقَد أعلنَ الرئيس فلاديمير بوتين عام 2025 عَامَ "المُدافعِ عن الوَطن" وهو تَكريسٌ إضافي للذِكرى الـ ثمانين لانتصار روسيا في الحربِ العالميةِ الثانية، وتخليدٌ لذكرى الأجداد الذين حَاربوا من أجل هذا الوَطن عبر العُصور.

فروسيا التي تَغلّبت بفضلِ وِحدتِها على الصُعوبات وتَجاوَزت كلَّ المِحن ما زال أمَامَها الكثيرْ لتفعلَهُ، ونحن فخورون بما تم تَحقيقَه.

في عيد "حُماة الوطن" أوجِهُ تحيةً إلى الجيش الروسي وتحيةً إلى الجيش اللبناني أي الى حُماة الوَطن في لبنان على أملْ أنْ يَحمِلَ هذا العامْ كلَّ الخَيرِ والازدهارِ والأمنِ والسلامِ والأمانْ لشَعبي الدولتين.

وبعد الكلمات قام كل من الوزير منسا والسفير روداكوف والسيد ناصر الدين والمحافظ عبود بقطع قالب كبير من الحلوى يحمل العلمين اللبناني والروسي قبل ان يشارك جميع المشاركين في حفل كوكتيل اقيم بالمناسبة شرب خلاله الجميع نخب الذكرى.