وزارة الأشغال تواصل فتح الطرقات الجبلية

Advertisement

تواصل فرق وزارة الأشغال العامة والنقل جهودها في ظل استمرار تأثير العاصفة "آدم" على المناطق الجبلية، لإزالة الثلوج وإعادة فتح الطرقات أمام حركة المرور، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان تنقلهم بأمان.ووفقًا لآخر المستجدات، فإن جميع الطرقات في مركز عيناتا أصبحت سالكة بالكامل، وكذلك طريق بشري - الأرز التي باتت مفتوحة أمام حركة المرور. أما في مركز تنورين، فجميع الطرقات أصبحت سالكة باستثناء طريق تنورين - حدث الجبة، التي لا تزال متاحة فقط للمركبات المجهزة بالدفع الرباعي.وفي جرود جبيل، باتت جميع الطرقات سالكة، فيما أصبحت حركة المرور ممكنة على خطين حتى منطقة القموعة، باستثناء طريق القموعة - مرجحين - الهرمل و طريق القموعة - الشنبوق، اللتين ستبقيان مقفلتين حتى نهاية الموسم بسبب ارتفاعهما الكبير.أما في ضهر البيدر، فقد تم فتح الطريق أمام جميع المركبات، بما في ذلك الشاحنات، في حين استمرت الفرق المختصة في تنفيذ عمليات إنقاذ وسحب المركبات العالقة في عدة مناطق.وإزاء هذه الظروف المناخية، تشدد وزارة الأشغال العامة والنقل على أهمية التزام المواطنين بتعليمات قوى الأمن الداخلي والتقيد بإرشادات السلامة المرورية، لا سيما في المناطق الجبلية، وذلك حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم. كما تدعو السائقين إلى التأكد من تجهيز مركباتهم بالمعدات اللازمة للقيادة في هذه الظروف، وعدم المجازفة بسلوك الطرقات غير الآمنة.