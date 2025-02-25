بشأن المفرقعات الناريّة... قرار لبلدية طرابلس

أصدر مجلس بلدية طرابلس برئاسة رياض يمق قرارا حمل الرقم 101، تمنّى فيه على "محافظ لبنان الشمالي الإيعاز إلى القوى الأمنية لمكافحة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالنسبة لموضوع المفرقعات النارية في شهر رمضان المبارك، والتي تسبّب بحالات خوف وإقلاق راحة لأهل المدينة، وأحيانا تسبّب بالحرائق والاضرار بالناس وممتلكاتهم".

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