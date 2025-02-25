المناقشات المسائية للبيان الوزاري.. إليكم أبرز المواقف

انطلقت الجلسة المسائية في مجلس النواب، لإعطاء الحكومة الثقة، بعد جلسة صباحية بدأت الساعة 11، تحدث خلالها 10 نواب من أصل 75 نائبا كانوا قد طلبوا الكلام.



وكان رئيس الحكومة نواف سلام ألقى البيان الوزاري في الجلسة الصباحية، وأكّد أنّ هذه الحكومة تشدد على التزامها بتعهداتها لا سيما القرار 1701، مشدداً على التزام الحكومة بمضمون القرار بما يتعلق بسلامة أراضي لبنان وسيادته.

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عدوان

واستهل الجلسة المسائية النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عدوان الذي تمنى أنّ "يكون الحياد اليوم فعلي فلبنان يفقد قدرته وقوته وعلاقاته الدولية عندما ينحاز لأي محور".

تابع عدوان: "الحكومة واضحة في ما خص القرار 1701 الذي لا يتحمل تفسيرا ولا اجتهادا ولا ربطا ويجب تنفيذه بسرعة لأنه من دون تنفيذه لا قيامة للدولة".



واعتبر أن "السيادة تطبق ببدء الانسحاب الاسرائيلي وحق العودة للفلسطينيين ويجب رفض أي حل على حساب الأردن ومصر والسعودية وحل الدولتين".



أضاف عدوان: "الوجود السوري كلف لبنان بين 30 و35 مليار دولار بالاضافة إلى المشاكل الأمنية والمضاربة بالعمالة والمشاكل الاجتماعية"، معتبرا أنّه" يجب ترحيل السوريين إلى سوريا واي خطوة تأخذ هذا الموضوع إلى التفاوض تكون هدفها المس بالسيادة الوطنية وإضافة إلى ذلك يجب لتحقيق السيادة إخضاع المخيمات الفلسطينية إلى سلطة الدولة ونزع سلاحها بالاضافة إلى ضبط الحدود".



وأشار إلى أنّ "السيادة تتطلب حصر السلاح بالقوى الامنية والاخطر هو أن تأخير تنفيذ هذه الامور سيؤخر الاصلاح والانقاذ والاهم تأخير علاقة لبنان مع الدول".



وطلب عدوان من رئيس الحكومة وضع جدول زمني يتضمن تسليم السلاح وكل البنى العسكرية إلى الجيش.



وأكد: "يجب محاسبة القضاة الفاسدين سواء كانوا في القضاء أم تقاعدوا ولا بد من استكمال التدقيق الجنائي خاصة وأن لدينا وزير مال نشهد له بمناقبيته".



وتوجه عدوان في كلامه إلى برّي، قائلاً:"لإعادة اعتماد أسلوب عقد جلسات مساءلة للحكومة كلّ شهر أو شهر ونصف الشهر".



تابع: "نريد أن نضع خطة نفاوض صندوق النقد عليها وليس أن ننفذ خطة صندوق النقد ونقضي على أموال المودعين ونحن لن نتهاون بقضية أموالهم إطلاقا".

ختم:" سوف ندعم الحكومة بهدف تنفيذ بيانها الوزاري وبهدف تنفيذ خطاب القسم وإذا استمرت الحكومة بهذا المسار سندعمها وفي حال المماطلة سنكون بالمرصاد لأنّه هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وليس لدينا الحق ان نفوت هذه الفرصة".

عون

بدوره، أعلن النائب آلان عون،، أنّ "الأساس هو في إعطاء فرصة جديدة وسأعطي الحكومة الثقة ولكن التحدي الحقيقي هو أن ترتفع الحكومة إلى قدر تطلعات المواطنين ".



تابع خلال كلامه في جلسة مناقشة البيان الوزاري بعد استئنافها: " للإستفادة من الوقت الحالي لإتمام الإصلاحات وهدم الفساد وإخراج المحسوبيّات واستبدالها بكفاءات".



واعتبر أن "ما يهم اللبناني اليوم هي الافعال لا التوقعات وأطلب من الحكومة أن تستغل الظرف السياسي وتهديم آليات الفساد وتفكيك "الإمارات" الموجودة داخل الدولة"، مضيفا: "عمر الحكومة طويل لتحقيق بعض الاصلاحات".

افرام

بدوره، قال النائب نعمة افرام، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "أعطي الثقة للحكومة لأن البيان الوزاري يحمل آمالاً بالاصلاح والإنتاجية"، مطالباً بـ"إعادة طرح قانون تعيين الفئتين الأولى والثانية الذي ردّه الرئيس السابق ميشال عون وإعادة الأرشفة وتوثيق المعلومات".



تابع: لا خيار لدينا سوى أن نكون حياديّين وإلّا الحرب الأهليّة ستكون على كلّ مفترق طرق.

البزري

هذا، وإعتبر النائب عبد الرحمن البزري، أن "هناك العديد من المكونات والوزراء الذين نفخر بإنجازاتهم في الحكومة الجديدة والجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية معها ومنحها الثقة"، وقال خلال الجلسة: "انسحاب الاحتلال الاسرائيلي ضروري عبارة استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري هي أبعد من الاستراتيجية الدفاعية لأنها أكثر شمولاً".



وراهن البزري على الدولة القادرة.

ناصر

وكشف النائب حيدر ناصر، خلال كلامه: "لا تزال الطائفة العلوية مستبعدة من الحكومة والوظائف المتقدمة وهذه الحكومة واصلت هذا النهج باستبعادها".



تابع: "طرابلس تحولت إلى صندوق بريد إقليمي وحاول الكثيرون شيطنتها لتثبت مع عدوان ايلول أنها حاضنة الوطن الاولى".



ختم: "بعض القضاة جعلوا من طرابلس ساحة تصفية حسابات سياسية وقضائية".

ناجي



وأعلن النائب طه ناجي أن "كلمة معايير قد ذكرت في البيان 4 مرات وكلمة العدالة 6 مرات فسألنا أين كانت هذه العبارات عند تأليف الحكومة ولكن للأسف جاءت النتيجة عرجاء".



تابع: "الرئاسة الثالثة استأثرت بالتمثيل والتسمية واختصرت 27 نائبا لم يكن لهم حتى فرصة إبداء الرأي".



ختم: آمل أن يكتب لهذه الحكومة التوفيق ونؤيد تطوير مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية المجاورة له.



عون ومنحت النائبة نجاة عون خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، ثقتها للحكومة، قائلة: "أمنح الحكومة ثقتي ليس كضمانة مفتوحة بل بعقد مسؤولية بيننا وبينها".



أضافت: مسؤوليتنا مراقبة الاداء الحكومي ولن نتردد في المساءلة والمتابعة والمحاسبة عند كل استحقاق. وأعلن النائب طه ناجي أن "كلمة معايير قد ذكرت في البيان 4 مرات وكلمة العدالة 6 مرات فسألنا أين كانت هذه العبارات عند تأليف الحكومة ولكن للأسف جاءت النتيجة عرجاء".تابع: "الرئاسة الثالثة استأثرت بالتمثيل والتسمية واختصرت 27 نائبا لم يكن لهم حتى فرصة إبداء الرأي".ختم: آمل أن يكتب لهذه الحكومة التوفيق ونؤيد تطوير مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية المجاورة له.

ياسين

كشف النائب ياسين ياسين، مساء اليوم، أنّه "على الحكومة وضع خطة انقاذية تحمل كل مسؤول مسؤوليته إذ أن السرقة التي حصلت للمودعين يتحملها المصارف ومصرف لبنان والمجلس المركزي الذي كان مخيبا وغير فعّال".



وإعتبر خلال خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنّه "يجب إقرار الموازنة في موعدها ما يتيح لنا القيام بالخدمات الضرورية للمواطن بدلا من انشغال الكتل النيابية في صراعات وتكريس نهج المحاصصة".



ختم: " نعطي الثقة لحكومتكم ومبروك لثورة تم اضطهادها قبل 5 سنوات واليوم تم انصافها".

سليمان

إعتبر النائب محمد سليمان، أنّ خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة يشكلان خارطة الطريق لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض باقتصادة الراكد.



وأوضح أن التطورات على صعيد المنطفة تفرض علينا واقعا جديدا فالدعم العربي والدولي يشكلان المدماك والمرتكز الاساسي للنهوض بلبنان الجديد.