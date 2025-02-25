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لبنان

ناجي يسأل: أين كانت عبارات "عدالة" و"معايير" عند تأليف الحكومة؟

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:48
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أعلن النائب طه ناجي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، مساء اليوم، أن "كلمة معايير قد ذكرت في البيان 4 مرات وكلمة العدالة 6 مرات فسألنا أين كانت هذه العبارات عند تأليف الحكومة ولكن للأسف جاءت النتيجة عرجاء".
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تابع: "الرئاسة الثالثة استأثرت بالتمثيل والتسمية واختصرت 27 نائبا لم يكن لهم حتى فرصة إبداء الرأي".

ختم:آمل أن يكتب لهذه الحكومة التوفيق ونؤيد تطوير مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية المجاورة له.
 
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