عن "حزب الله" والحكومة.. كلام لافت للخارجية الأميركية!

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أضاف في كلامه عبر "الحرة"، أن "لا مكان لحزب الله في هذه الرؤية للبنان ولا ينبغي للحزب أن يمتلك القدرة على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ونحن نشيد بجهود مؤسسات الدولة اللبنانية لممارسة سلطتها وسيادتها، خالية من النفوذ الأجنبي".وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن "النظام الإيراني عمل منذ نشأته، ومن خلال دعمه لحزب الله، على تقويض الحكومات الشرعية في المنطقة".وقال "لا يجوز السماح للنظام الإيراني بتمويل وتسليح وتدريب المنظمات الإرهابية."وأعاد التأكيد على مواصلة "دعم حكومة لبنان والجيش اللبناني في تنفيذ وقف الأعمال العدائية".وأعرب عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات بعدما أعلنت أن جيشها سيحتفظ بمواقعه، مؤقتاً، في خمسة نقاط على قمة التلال المطلة على البلدات الإسرائيلية حتى يتم تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية بالكامل".وعبر عن سعادة الولايات المتحدة "بانسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية من كافة المراكز السكانية في جنوب لبنان، وأن الآلية ستواصل دعم كافة الأطراف لتنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية بشكل كامل". (الحرة)