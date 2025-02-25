من البقاع إلى دمشق.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع عديدة (فيديو)

دوت انفجارات عنيفة في دمشق، بالتزامن مع سماع أصوات طائرات حربية تحلق في السماء.



ورجحت المعلومات أن الأصوات ناتجة عن تحليق طائرات إسرائيلية، وتنفيذها لغارات جوية في الكسوة، جنوب دمشق.

يأتي ذلك بعد أن أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه نفذ غارات جوية، مساء اليوم الثلاثاء، استهدفت عناصر "حزب الله" الذين يعملون في موقع لإنتاج وتخزين الأسلحة الاستراتيجية في البقاع.



وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "أنشطة حزب الله في الموقع تعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

غارات عنيفة على دمشق والبقاع



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بالتوازي، اعلن المرصد السوري ان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على مواقع عند الحدود السورية - اللبنانية للمرة الثانية خلال ساعات.

وأضاف المرصد أن غارات إسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين جنوب دمشق.



وأشارت "الميادين" إلى توغل اسرائيلي في قرية عين البيضة بريف القنيطرة الشمالي في سوريا.