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Lebanon 24
25-02-2025 | 17:55
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توقّع مصدر وزاري تحديد مواعيد في وقت قريب لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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