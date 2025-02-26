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لبنان

وزارة الطاقة.. بداية مشجعة والعبرة في التنفيذ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-02-2025 | 01:45
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أبدت مصادر في القطاع النفطي تفاؤلها عبر "لبنان 24" بالخطوات التي يقوم بها وزير الطاقة والمياه جو صدي والقرارات الشجاعة التي بدأ يأخذها معتبرة ان الايام المقبلة ستكون كفيلة في تحديد ما اذا كان الوزير يسعى فعلا الى التغيير او انه سيركب موجة اسلافه لناحية عرقلة هذا القطاع المهم. 
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واكدت المصادر ان امام الوزير الكثير من القرارات التي يجب اتخاذها بشكل سريع والتي ستكون محطة فاصلة في عهده لناحية اما الانجاز او عدمه، ولعل ابرزها على الاطلاق التحسين في التغذية الكهربائية وضبط المولدات ورفع الجعالات في كل القطاعات النفطية، مشددة على ان اولى المهام امام الوزير الجديد ستكون بعد ايام عند اصدار تسعيرة المولدات التي يجب ان تكون مدروسة وليست بطريقة اعتباطية كما كان يجري في السابق.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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