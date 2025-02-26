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لبنان

الابيض يكلّل "جبل تربل" بعد 33 عاماً من الانتظار (صور)

ماريا رحّال - Maria Rahhal

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Lebanon 24
26-02-2025 | 03:30
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يعتبر جبل تربل من أبرز المعالم الطبيعية في شمال لبنان، حيث يتميز بجماله الخلاب وتنوعه البيئي. ومنذ أيام شهد الجبل حدثًا استثنائيًا تمثل في تكلله بالثلوج البيضاء، للمرة الاولى منذ عام 1992.
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هذا الحدث ليس مجرد تغير جوي عابر، بل هو علامة على التغيرات المناخية التي تؤثر على المنطقة بشكل متزايد. ومع تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وتراكم الثلوج على ارتفاعات مختلفة، أصبح جبل تربل وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والرياضات الشتوية. رؤية الجبل يتزين بالأبيض تعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة وتجذب الزوار من مختلف المناطق للاستمتاع بجماله الفريد.
 


على مر السنين، شهد جبل تربل تقلبات مناخية عديدة أثرت على بيئته وطبيعته. لكن الثلوج التي غطت الجبل مؤخرًا تعكس ظاهرة نادرة تثير اهتمام العلماء والباحثين في مجال المناخ. فالمنخفض الجوي “آدم”، ادى إلى تدني درجات الحرارة في المناطق الساحلية العكارية. وتُعد هذه الظاهرة نادرة نسبياً في بعض المناطق الساحلية، حيث أن تأثير البحر عادةً ما يساهم في الحفاظ على درجات حرارة أعلى مقارنة بالمناطق الداخلية. ومع ذلك، فإن الظروف الجوية السائدة خلال هذا المنخفض كانت كافية لتسبب انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.
 


يصل ارتفاع جبل تربل إلى حوالى 2,000 متر فوق مستوى سطح البحر، مما يجعله واحدًا من أعلى القمم في المنطقة. ويتكون الجبل من صخور كلسية وصخرية، مما يساهم في تشكيل المناظر الطبيعية الفريدة التي يمكن رؤيتها هناك. ويتمتع الجبل بمناخ معتدل خلال فصل الصيف وبارد في الشتاء، مما يجعله وجهة مثالية لممارسة الأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة والتخييم.

وتعتبر تغطية الثلوج لجبل تربل فرصة لتعزيز السياحة الشتوية في المنطقة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

إن جمال جبل تربل تحت الثلوج البيضاء يمثل رمزًا للأمل والتجدد، ويعكس أهمية الطبيعة ودورها الحيوي في حياتنا اليومية.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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ماريا رحّال - Maria Rahhal

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