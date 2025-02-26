الابيض يكلّل "جبل تربل" بعد 33 عاماً من الانتظار (صور)

يعتبر جبل تربل من أبرز المعالم الطبيعية في شمال لبنان، حيث يتميز بجماله الخلاب وتنوعه البيئي. ومنذ أيام شهد الجبل حدثًا استثنائيًا تمثل في تكلله بالثلوج البيضاء، للمرة الاولى منذ عام 1992.

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هذا الحدث ليس مجرد تغير جوي عابر، بل هو علامة على التغيرات المناخية التي تؤثر على المنطقة بشكل متزايد. ومع تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وتراكم الثلوج على ارتفاعات مختلفة، أصبح جبل تربل وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والرياضات الشتوية. رؤية الجبل يتزين بالأبيض تعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة وتجذب الزوار من مختلف المناطق للاستمتاع بجماله الفريد.





على مر السنين، شهد جبل تربل تقلبات مناخية عديدة أثرت على بيئته وطبيعته. لكن الثلوج التي غطت الجبل مؤخرًا تعكس ظاهرة نادرة تثير اهتمام العلماء والباحثين في مجال المناخ. فالمنخفض الجوي “آدم”، ادى إلى تدني درجات الحرارة في المناطق الساحلية العكارية. وتُعد هذه الظاهرة نادرة نسبياً في بعض المناطق الساحلية، حيث أن تأثير البحر عادةً ما يساهم في الحفاظ على درجات حرارة أعلى مقارنة بالمناطق الداخلية. ومع ذلك، فإن الظروف الجوية السائدة خلال هذا المنخفض كانت كافية لتسبب انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة. على مر السنين، شهد جبل تربل تقلبات مناخية عديدة أثرت على بيئته وطبيعته. لكن الثلوج التي غطت الجبل مؤخرًا تعكس ظاهرة نادرة تثير اهتمام العلماء والباحثين في مجال المناخ. فالمنخفض الجوي “آدم”، ادى إلى تدني درجات الحرارة في المناطق الساحلية العكارية. وتُعد هذه الظاهرة نادرة نسبياً في بعض المناطق الساحلية، حيث أن تأثير البحر عادةً ما يساهم في الحفاظ على درجات حرارة أعلى مقارنة بالمناطق الداخلية. ومع ذلك، فإن الظروف الجوية السائدة خلال هذا المنخفض كانت كافية لتسبب انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.