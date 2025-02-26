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لبنان

"الشؤون": تحويل المساعدات للمستفيدين من برنامج أمان بدءًا في اليوم

Lebanon 24
26-02-2025 | 03:28
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أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، أنه "سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" عن شهر شباط بدءًا من اليوم على أن تستمر لغاية الثلثاء 4 آذار 2025. ويبلغ عدد المستفيدين 81,901 أسرة لبنانية، أو ما يعادل 400,113 فرداً".
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