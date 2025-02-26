"الشؤون": تحويل المساعدات للمستفيدين من برنامج أمان بدءًا في اليوم

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، أنه "سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" عن شهر شباط بدءًا من اليوم على أن تستمر لغاية الثلثاء 4 آذار 2025. ويبلغ عدد المستفيدين 81,901 أسرة لبنانية، أو ما يعادل 400,113 فرداً".

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