الرئيس عون لوفد "أورا": نعمل على تغيير ثقافة الاستسلام لدى الشباب

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد اتحاد "أورا" والجمعيات المنضوية فيه برئاسة الأب طوني خضرا.

وأكد الرئيس عون "العمل على تغيير ثقافة الاستسلام لدى الشباب اللبناني، وأبواب المؤسسات العسكرية والإدارات العامة مفتوحة أمامهم".