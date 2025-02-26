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لبنان

سكاف: القضاء في لبنان لا يجب أن يصبح سلاحاً بيد الفاسدين

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:25
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طالب النائب غسان سكاف بتعديل قانون الانتخاب الحالي ليضمن صحة التمثيل. 
 
وأضاف في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "القضاء في لبنان لا يجب أن يصبح سلاحاً بيد الفاسدين، وعلى الحكومة إعدام الفساد داخل السلك القضائي وتحرير القضاء من قبضة السياسة". 
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وسأل: "هل ستلتزم الحكومة بأن أموال المودعين هي مقدسة ويجب إعادتها لأصحابها؟"
 
ولفت إلى أن "على الحكومة أن تضع يدها على تعاميم مصرف لبنان التي حلت محل قانون الكابيتال كونترول وعلى الحكومة الإسراع بإعادة هيكلة القطاع المصرفي". 
 
وقال: "لقد فات الحكومة تفعيل العمل في مطار رياق لما به فوائد على منطقة البقاع ومشكورة على مشاريعها لمطاري بيروت والقليعات". 
 
وطالب الحكومة باعلان حالة طوارئ بيئية لإنقاذ الليطاني. 
 
واضاف: "الآمال المعقودة على الحكومة كبيرة وسنتعاطى معها وفق أدائها". 
 
وقال: "سنمنح الحكومة الثقة".
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