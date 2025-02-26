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لبنان

أبو فاعور: على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:38
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قال النائب وائل أبو فاعور "حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل، وأولويتنا هي تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية".
 
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أضاف: "يجب إعادة العلاقات مع سوريا الجديدة على كافة المستويات".
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وتابع قائلاً: "لإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري وكافة الإتفاقيات السابقة بالتفاهم والتشارك مع الحكم الجديد في دمشق". 
 
وطالب أبو فاعور بتحرير القضاء من المحسوبية والسياسية والفساد وتحرير آليات الرقابة من الضغوط السياسية والنفعية وباعتماد المداورة على أساس الكفاءة. 
 
وقال: "إرفعوا الحصانات بدءاً من مجلس النواب". 
 
وأضاف: "على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي الذي نص عليه إتفاق الطائف، ويجب تخفيض سن الإقتراع حتى 18 عاماً".
 
وتابع قائلاً: "الحكومة الحالية تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفيدرالية ونأمل أن يكون مسار عمل الوزراء على ارتباطٍ بالوثيقة". 
 
 
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