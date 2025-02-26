عن رواتب القطاع العام... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة

استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة سفير فرنسا في لبنان Hervé Magro في زيارة تهنئة، وكانت مناسبة جرى في خلالها عرض للخطوات الإصلاحية التي تعتمدها وزارة المالية ولمشاريع الدعم القائمة بين الوزارة والـمؤسسة الفرنسية AFD في سياق الإعداد لموزانة العام 2026.

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وقد عبّر السفير Magro عن استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلق للحكومة ولمقاربتها الإصلاحية، مبدياً جهوزية الدولة الفرنسية لتوفير كل مساعدة في المستويات السياسية والتقنية.

وكشف عن اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونيته المساعدة في السعي لإنشاء صندوق لدعم عملية إعادة الإعمار خصوصاً وان لبنان أعلن عزمه على إظهار شفافية في موضوع الإصلاحات.

وسياق آخر، أعلنت وزارة المالية انها حوّلت إلى مصرف لبنان رواتب الأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين، وبات بإمكانهم الحصول عليها عبر مصارفهم الخاصة، اعتباراً من الغد.

كما أعلنت انها ستُحيل يوم غدٍ الخميس رواتب القطاع العام على مصرف لبنان ليُصار إلى قبضها بدءاً من يوم الجمعة المقبل.