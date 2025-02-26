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لبنان

بري عرض للاوضاع مع وزير خارجية عمان: نحو مزيد من التلاقي والتعاون

Lebanon 24
26-02-2025 | 09:41
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استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي والوفد المرافق، بحضور السفير العماني في لبنان أحمد بن محمد السعيدي والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتداعيات الناجمة جراء العدوان الاسرائيلي على مختلف المستويات، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وسلطنة عمان وسبل تعزيزها في شتى المجالات لا سيما في المجال التشريعي .
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وبعد اللقاء قال البوسعيدي :"أنا سعيد بأن أكون هنا اليوم للقاء دولة الرئيس نبيه بري، فاللقاء كان مثمرا للغاية وينم عن عمق العلاقة اللبنانية العمانية ومتانتها وصلابتها ويعبر عن تطلعاتنا المشتركة نحو المزيد من التلاقي والتلاحم والتعاون بين الشعبين والبلدين الى آفاق أكبر من في المرحلة المقبلة".

اضاف: "الحقيقة كان استقبال دولة الرئيس استقبالا حارا، واللقاء إيجابي، وهو يعبر عن اعتزازنا بهذه العلاقة وعمق الصلات القائمة بين البلدين عبر الازمنة والعصور".

 
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