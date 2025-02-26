عنصر بارز في "حزب الله"... هكذا علّق الجيش الإسرائيليّ على "غارة القصير"

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قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ طائرة لسلاح الجوّ الإسرائيليّ استهدفت بشكل دقيق وبتوجيه من هيئة الاستخبارات، عنصراً بارزاً في وحدة التسلح ونقل الوسائل القتالية (4400) التابعة لـ"حزب الله"، في منطقة القصير في لبنان.وزعم أدرعي أنّ "الوحدة 4400 تُواصل تنفيذ عمليات نقل وسائل قتالية إلى حزب الله".