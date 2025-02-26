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لبنان
بثّ مباشر... إستئناف جلسة إعطاء الثقة للحكومة
Lebanon 24
26-02-2025
|
11:00
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استأنف مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاريّ وإعطاء الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام.
لمتابعة مجريات الجلسة، الرجاء
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جلسة
مجلس النواب
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