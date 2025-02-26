يحيى: لضرورة الالتزام بالقرار 1701 وتطبيق اتفاق الطائف

شدد النائب محمد يحيى على أهمية حماية أمن البلاد وحدودها، مؤكداً أن الدولة هي المسؤولة عن ذلك. كما دعا إلى الالتزام الكامل بالقرار الـ1701 وتطبيق اتفاق الطائف بكافة بنوده.

في سياق آخر، أكد يحيى في كلمة خلال الجسلة المسائية لمناقشة البيان الوزاري، ضرورة إنشاء صندوق لإعادة إعمار لبنان بعد الحرب.



وأشار النائب إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان لا يزال مستمراً من خلال الإنسحاب غير الناجز من الأراضي اللبنانية والغارات اليومية، مشدداً على ضرورة استخدام كافة الوسائل لتحرير كل شبر من الأرض اللبنانية.



كما عبّر يحيى عن أمله في التزام الحكومة بشعار "الإصلاح والإنقاذ"، مثمناً العديد من النقاط الواردة في البيان الوزاري، مؤكدا في هذا السياق أنه يمنح الثقة للحكومة انطلاقاً من تبني البيان الوزاري الذي يرتكز على خطاب القسم لفخامة الرئيس جوزيف عون.



وفيما يتعلق بمنطقة عكار، أكد يحيى على ضرورة دعم الدولة لها على كافة المستويات، مشدداً على أن "عكار تريد الدولة والدولة تريد عكار".

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كما تحدث عن أهمية وتيرة العمل وصفاء النية والإرادة الجامعة لأعضاء الحكومة، داعياً إلى تفعيل الجباية وتحسين أوضاع رواتب القطاع العام والقوى الأمنية والعسكرية، خاصة الجيش، بالإضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الودائع.