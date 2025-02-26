Advertisement

لبنان

تغريدة من جبران باسيل.. ماذا قال؟

Lebanon 24
26-02-2025 | 15:25
A-
A+

Doc-P-1326448-638762057511501645.png
Doc-P-1326448-638762057511501645.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، عبر حسابه على "إكس": "‏لدولة الرئيس أقول: اللامركزية الإدارية الموسعة تكون مالية او لا تكون. الدستور حدّد مهمة الهيئة الوطنية باقتراح طرق إلغاء الطائفية بالكامل. الغاء الطائفية السياسية فقط يعني هيمنة الاكثرية العددية على الأقلية".
Advertisement

وأضاف باسيل: "للبنانيين اقول: كلهم منحوا الثقة للحكومة والتيار اصبح وحده المعارضة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:53 | 2025-02-26
16:46 | 2025-02-26
16:34 | 2025-02-26
16:13 | 2025-02-26
15:59 | 2025-02-26
15:37 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24