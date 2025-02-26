تغريدة من جبران باسيل.. ماذا قال؟

Advertisement

كتب رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، عبر حسابه على "إكس": "‏لدولة الرئيس أقول: اللامركزية الإدارية الموسعة تكون مالية او لا تكون. الدستور حدّد مهمة الهيئة الوطنية باقتراح طرق إلغاء الطائفية بالكامل. الغاء الطائفية السياسية فقط يعني هيمنة الاكثرية العددية على الأقلية".وأضاف باسيل: "للبنانيين اقول: كلهم منحوا الثقة للحكومة والتيار اصبح وحده المعارضة".