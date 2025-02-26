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مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء 26/2/2025مقدمة نشرة أخبار الـ "أم تي في"ثقة حكومة العهد الاولى توحي الثقة. معظم التقديرات تشير إلى أنه إذا حضر جميع النواب فإن الحكومة ستنال اكثر من تسعين صوتا ، وهو رقم مميز في تاريخ الثقة المعطاة للحكومات.ولكن بعد الثقة ليس كما قبله، فغدا يوم آخر. إذ ستكون الحكومة أمام ملفات دقيقة جدا وساخنة، أبرزها حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ووحدانية السلاح على الأراضي اللبنانية.فهل ستتمكن الحكومة السلامية من تنفيذ ما ورد في بيانها الوزراي وفي خطاب القسم؟وبأي طريقة وأسلوب؟.توازيا، الإستهدافات الإسرائيلية مستمرة، وأبرزها اليوم ما حصل في بلدة القصر الحدودية شمال الهرمل، حيث استهدف سلاح الجو الإسرائيلي سيارة عنصر لحزب الله، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه عنصر أساسي في وحدة التسلح ونقل الوسائل القتالية التابعة لحزب الله. سوريا، التوغل الإسرائيلي مستمر في الداخل السوري.وحتى الآن لا معلومات نهائية ولا مؤشرات واضحة عما إذا كان القصد هو زعزعة استقرار سوريا ووحدتها، أو أن الهدف الحقيقي هو ضرب ما تبقى من مراكز نفوذ لإيران وأذرعتها في الداخل السوري.أما إقليميا فانتظار لما ستسفر عنه القمة العربية في القاهرة، وما الموقف الذي ستتخذه الدول العربية من قضايا مصيرية تطرح على الصعيد العربي.* مقدمة "المنار"انه التفاؤل الأحمق..هو المصطلح الذي وصل اليه رو?ساء المستوطنات في الشمال الفلسطيني المحتل وهم يتحدثون عن النصر المزعوم لحكومتهم او العودة الى مستوطناتهم، فحزب الله رمم نفسه اسرع مما يظن اي احد، واسرع من ترميم الشمال، كما قال رؤساء مجالس المستوطنات.واما من يستوطن الحقد قلوبهم والحمق عقولهم، فلا يزالون بين المنابر والشاشات يبخسون من صمود اهل المقاومة وجزيل عطاءاتهم للوطن، ويصمون الآذان عن كل العدوانية الصهيونية التي وصلت اليوم الى الهرمل، حيث ارتقى شهيد بغارة صهيونية.غارة تزامنت مع مواقف بعض النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري وهم يصوبون على المقاومة باسم السيادة، فيما لم يخدش سيادتهم كل العربدة الصهيونية ولا الاحتلال المستمر لاراض لبنانية.واما اهل الارض والسيادة الحقيقيون من نواب مقاومين وحتى تغييريين فقد انتقدوا ازدواجية المعايير السيادية للحكومة والدولة وكل المكونات التي لا تريد ان ترى خرق السيادة بالعدوان او بالتسلط على القرار اللبناني.فيما كان اهل القرار بحماية الوطن وسيادته يثبتون كل يوم انهم حاضرون ولقائدهم مخلصون ولتضحياتهم حافظون، كان ثاني ايام التعازي بالامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين طوفانا بشريا جديدا من فرع الاحد العظيم، حضرته شخصيات سياسية ورسمية وعسكرية وحشد شعبي غفير اثبت مع جموع الاحد والاثنين ان السيد حسن نصر الله هو كل الحكاية – كما قال النائب جهاد الصمد من مجلس النواب.وفي مجلس فيه ملء التعاون والاهتمام بلبنان واهله كان استقبال الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي والوفد المرافق لهما، وجرى عرض لاخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.مقدمة الـ "أو تي في"بعد جلسة شكلية لم تتخللها مفاجآت، نالت حكومة التحالف الرباعي الجديد ثقة الغالبية النيابية، لتبقى ثقة الغالبية الشعبية متوقفة على أدائها، والتزامها تطبيق الوعود الكثيرة التي أطلقتها في البيان الوزاري.وإذا كانت الكلمة الابرز أمس لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي بات عمليا على رأس المعارضة النيابية بكون التيار الفريق السياسي الوحيد غير الممثل في حكومة نواف سلام، فقد لفتت اليوم كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي منح الثقة للحكومة، لكنه تطرق إلى أهمية تنظيم مؤتمر للمصارحة والمصالحة بين اللبنانيين.ولليوم الثاني على التوالي، توزعت غالبية النواب بين ثلاث فئات:الفئة الأولى، أصحاب الكلام “المعلوك”، الذي يصلح لكل زمان ومكان وحكومة وعهد، حيث يكفي استبدال بعض الأسماء والتواريخ، ليصبح الخطاب ملائما للمرحلة الراهنة، بلا كثير عناء.الفئة الثانية، النواب الذين يوحي حديثهم بأن نيابتهم حديثة، ولم يمض عليها عقد أو ربما عقدان، حيث يبدو صاحب الكلام متفاجئا مما أصاب الدولة والمواطنين، وكأنه وافد جديد إلى أرض الوطن، سواء من قارة بعيدة أو حتى كوكب آخر.أما الفئة الثالثة، فالمتفرجون الذين لا يفهمون شيئا مما يجري، وبينهم ركاب بوسطات نيابية، أو ورثة سياسيون صغار، بعضم تنازل عن حق الكلام، والبعض الآخر تلا كلاما ممجوحا مملا لمجرد الكلام.مقدمة الـ "أل بي سي"شهر وستة ايام على تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه الرئاسية, تخللها حتى اليوم خمس جولات من المحادثات عن مستقبل الشرق الاوسط,اجراها مبعوثه الرئاسي ستيف ويتكوف في المنطقة وفي واشنطن, ويليها جولة سادسة اعتبارا من الاحد تشمل قطر,والسعودية,والامارات, ومصر واسرائيل.ادارة ترامب حددت مصالحها، وعلى رأسها انها تريد شيئا مختلفا للمنطقة, بمعنى تجاوز الطريقة التقليدية في التفكير,والقيام بشيئ افضل بكثير, والتخلص من النهج الايديولوجي المضطرب الذي تتبناه حماس.استراتيجة التفاوض التي يخوضها ويتكوف, مهدت لها حروب احدثت تغيرات جيوسياسية ضخمة, من الحرب الاسرائيلية على لبنان, الى سقوط نظام الاسد في سوريا، والتوغل الاسرائيلي في جنوبيها, الى اضعاف ايران,الى وقف الحرب في غزة.هذه التغيرات,مهدت لمزيد من الضغوط الاميركية على كل البلدان ومن بينها لبنان, وهذا ما قاله ويتكوف عندما تحدث مباشرة عن ان لبنان وربما سوريا، قد ينضمان الى اتفاقيات ابراهام مع اسرائيل.على كلام ويتكوف,لا يتقدم اي خبر, وهو حتى ولو لن يترجم عمليا في المستقبل القريب, الا انه سيحتاج لشجعان يتجرأون على مناقشته , حتى ولو خلف الجدران في الداخل اللبناني.اما كل ما هو دون ذلك, فهو عراضات نيابية ووزارية بالغالبية, تماما كالتي نشهدها منذ امس, تنتهي بمنح الحكومة الثقة, وكذب متواصل اصبحت تكلفته اكبر من قدرة اي لبناني على تحملها.مقدمة "الجديد"بحكمة "القمع الايجابي" التي فرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري على جلسة الثقة نجحت عمليات قص الأمعاء النيابي واقتصرت الأضرار على بعض الانسحابات وتأهلت الحكومة الى التصويت على الثقة هذه الليلة بعد يومين من المداخلات التي جاءت تحت سقوف مضبوطة وسترتفع اصوات مانحي الثقة لتفوق المئة بعدما وضع النواب ملاحظاتهم ومطالبهم التي كان "السلاح" زينتها لناحية حصره بيد الدولة.وفي يومين متتاليين قدم حزب الله خطابا استيعابيا عبر عنه رئيس الكتلة النائب محمد رعد الذي عرض توافقا على مقاربة وطنية واقعية لموضوعي الحماية والدفاع ووقف التدخلات الخارجية في شؤوننا وانسحبت الأجواء الاستيعابية على اليوم الثاني الممهور آخره بثقة تبدو عالية وحاصلة على امتنان نيابي عبر عنه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بوصفه البيان الوزاري بانه الافضل منذ ثلاثين عاما.وفي التمايز الخطابي كان النائب وائل ابو فاعور مقداما بمطالبته برفع الحصانات عن جميع القيادات والكيانات والمسؤولين وليمثل المسؤول كأي مواطن أمام القضاء وليتم الغاء ما يسمى المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب.وفي الكلام السيادي للسيدات كانت النائبة حليمة قعقور تمنح الثقة وتدفع باتجاه تحصينها من خلال مطالبتها بإدانة التدخل الخارجي بكامله، وبأن نعتبر المقاومة والدفاع عن النفس حقا للدولة، وأن نرفع العلم اللبناني في هذه المقاومة، مشددة على أن العمالة ليست وجهة نظر.وبعد التصويت الليلة تحمل الحكومة ثقتها الى الخارج والداخل فتبدأ بدفعات من التعيينات التي ستشهد على تغيير في المراكز الامنية والعسكرية والادارية والقضائية كافة أما خارجيا فسيفتتح رئيس الجمهورية عهده بزيارة الى السعودية مطلع الأسبوع.وفي معلومات الجديد أن الرئيس جوزاف عون سيطلب من المملكة رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان لما في هذه الخطوة من مردود على ازدهار القطاعات السياحية والاقتصادية.ومن الرياض سيغادر عون الى القاهرة للمشاركة في اليوم التالي بفعاليات القمة العربية المنعقدة في الرابع من شباط.وعلى غرار اتصالاته مع الأميركيين والفرنسيين، فإن رئيس الحكومة سيطالب في قمة القاهرة بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من اراض ومرتفعات احتلتها اسرائيل في حربها الاخيرة ومن مساحات تحتلتها منذ العام 67.ومع بروز كلام المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن التحاق لبنان بقطار التطبيع، اكدت مصادر سياسية رفيعة للجديد أن أي طرف لم يطرح مع رئيس الجمهورية هذا الأمر واستغربت المصادر ان يتم الحديث عن طروحات السلام والتطبيع في وقت ما تزال فيه اسرائيل تحتل اراضي لبنانية.ومع الاحتلال فإن العدو وعلى الرغم من ادعائه تنفيذ وقف اطلاق النار يخرق يوميا هذا الاتفاق بغارات اسفرت امس واليوم عن سقوط شهداء. (الوكالة الوطنية)