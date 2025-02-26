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لبنان

قصف مدفعي.. قذائف إسرائيلية تطال الناقورة

Lebanon 24
26-02-2025 | 15:21
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أفادت المعلومات بأنَّ العدو الإسرائيلي أقدم على قصف منطقة رأس الناقورة - جنوب لبنان بقذائف المدفعية.
 
 
وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف مناطق مفتوحة ولا إصابات. 
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