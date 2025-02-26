قصف مدفعي.. قذائف إسرائيلية تطال الناقورة

أفادت المعلومات بأنَّ العدو الإسرائيلي أقدم على قصف منطقة رأس الناقورة - جنوب لبنان بقذائف المدفعية.

وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف مناطق مفتوحة ولا إصابات.