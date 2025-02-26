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لبنان
قصف مدفعي.. قذائف إسرائيلية تطال الناقورة
Lebanon 24
26-02-2025
|
15:21
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أفادت المعلومات بأنَّ العدو الإسرائيلي أقدم على قصف منطقة رأس الناقورة - جنوب لبنان بقذائف المدفعية.
وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف مناطق مفتوحة ولا إصابات.
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