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لبنان
سلام تلقى من ولي العهد السعودي برقية تهنئة بتأليف الحكومة ونيلها الثقة
Lebanon 24
27-02-2025
|
01:34
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أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في بيان، أن الرئيس سلام تلقى برقية تهنئة من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمناسبة تأليف الحكومة ونيلها الثقة.
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وعبر ولي العهد في برقيته عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".
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