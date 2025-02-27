وجه "تغييري" يوجّه بوصلة سلام

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قال أحد نواب السنّة أنّ على رئيس الحكومة نواف سلام اعادة النظر في بعض مستشاريه و"ناصحيه".واعتبر النائب في جلسة مع اعلاميين مقرّبين أنّ أحد الوجوه "التغييرية" التي لعبت دوراً في وصول سلام الى موقع رئاسة الحكومة، يوجّه بوصلة الأخير حيث يريد.وأضاف أنّ منطق التحدّي الذي انتهجه النائب "التغييري" منذ بداية مسيرته لا يمكن تطبيقه في الحكومة التي يفترض أن تكون جامعة لكلّ المكوّنات السياسية تحت سقف الدولة.