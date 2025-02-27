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لبنان

وجه "تغييري" يوجّه بوصلة سلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2025 | 02:15
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قال أحد نواب السنّة أنّ على رئيس الحكومة نواف سلام اعادة النظر في بعض مستشاريه و"ناصحيه".
واعتبر النائب في جلسة مع اعلاميين مقرّبين أنّ أحد الوجوه "التغييرية" التي لعبت دوراً في وصول سلام الى موقع رئاسة الحكومة، يوجّه بوصلة الأخير حيث يريد.
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وأضاف أنّ منطق التحدّي الذي انتهجه النائب "التغييري" منذ بداية مسيرته لا يمكن تطبيقه في الحكومة التي يفترض أن تكون جامعة لكلّ المكوّنات السياسية تحت سقف الدولة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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