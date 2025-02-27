أوضاع الجالية اللبنانية في الكويت بين عون وعرفة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون القائم بالأعمال في سفارة لبنان لدى دولة الكويت، أحمد عرفة.



وجرى عرض للعلاقات اللبنانية-الكويتية وأوضاع الجالية اللبنانية في الكويت.

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