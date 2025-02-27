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لبنان

أوضاع الجالية اللبنانية في الكويت بين عون وعرفة

Lebanon 24
27-02-2025 | 03:17
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون القائم بالأعمال في سفارة لبنان لدى دولة الكويت، أحمد عرفة.

وجرى عرض للعلاقات اللبنانية-الكويتية وأوضاع الجالية اللبنانية في الكويت.
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