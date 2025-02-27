دريان اتصل بسلام مهنئا

أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اتصالا برئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، هنأه فيه بنيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، متمنيا له "التوفيق والنجاح في النهوض بالبلد".

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