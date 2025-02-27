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لبنان

دريان اتصل بسلام مهنئا

Lebanon 24
27-02-2025 | 03:33
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أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اتصالا برئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، هنأه فيه بنيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، متمنيا له "التوفيق والنجاح في النهوض بالبلد".
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