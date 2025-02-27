إجراءات بيئية مشددة.. طلب إيداع المخطط التوجيهي لزحلة لحماية نهر الليطاني

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى المديرية العامة للتنظيم المدني، طلبت بموجبه ايداعها مشروع المخطط التوجيهي الذي تعده بلدية زحلة للمدينة، كون المدينة تقع في حوض نهر الليطاني وذلك للاطلاع عليه وابداء الرأي فيه وفقا للاصول والتأكد من مراعاة المخطط التوجيهي للشروط البيئية و التنظيمية التي ترعى حماية الانهار و الضفاف و التي ترعى حماية المناطق الواقعة على ضفاف النهر وذلك لمنع تآكل الاراضي الزراعية و كذلك لمنع انشاء مؤسسات صناعية على ضفاف النهر، وذلك للحد من تحويل الصرف الصناعي السائل الى النهر.
وتضمين الكتاب النصوص القانونية التي ترعى هذه المسائل ولا سيما حماية الموارد المائية من مختلف اوجه استخدامات الاراضي، بالاضافة الى مراعاة الميزان المائي وشبكات الصرف الصحي وتشغيل محطات التكرير ومواقع مطامر النفايات وغيرها من المواضيع التي يجب مراعاتها في هذه الحالات.