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لبنان

إجراءات بيئية مشددة.. طلب إيداع المخطط التوجيهي لزحلة لحماية نهر الليطاني

Lebanon 24
27-02-2025 | 03:45
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وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى المديرية العامة للتنظيم المدني، طلبت بموجبه ايداعها مشروع المخطط التوجيهي الذي تعده بلدية زحلة للمدينة، كون المدينة تقع في حوض نهر الليطاني وذلك للاطلاع عليه وابداء الرأي فيه وفقا للاصول والتأكد من مراعاة المخطط التوجيهي للشروط البيئية و التنظيمية التي ترعى حماية الانهار و الضفاف و التي ترعى حماية المناطق الواقعة على ضفاف النهر وذلك لمنع تآكل الاراضي الزراعية و كذلك لمنع انشاء مؤسسات صناعية على ضفاف النهر، وذلك للحد من تحويل الصرف الصناعي السائل الى النهر.
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وتضمين الكتاب النصوص القانونية التي ترعى هذه المسائل ولا سيما حماية الموارد المائية من مختلف اوجه استخدامات الاراضي، بالاضافة الى مراعاة الميزان المائي وشبكات الصرف الصحي وتشغيل محطات التكرير ومواقع مطامر النفايات وغيرها من المواضيع التي يجب مراعاتها في هذه الحالات.
 
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