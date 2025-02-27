16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة عمال المعاينة الميكانيكية ناشدت وزير الداخلية العمل على إعادة تشغيل القطاع
Lebanon 24
27-02-2025
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجهت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان بنداءٍ لوزير الداخلية، العميد أحمد الحجار، طالبته فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل القطاع، حمايةً للمرافق العامة، وصونًا لأرواح المواطنين، وتأمينًا لحقوق العاملين فيه.
Advertisement
واعتبرت النقابة في ندائها انه "نظرًا للواقع المأساوي الذي يشهده قطاع المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من ثلاث سنوات. فمنذ صدور قرار إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان بتاريخ 19-5-2022، لا تزال هذه المراكز متوقفة عن العمل حتى يومنا هذا، رغم أنها ملك للدولة اللبنانية بعد إنهاء عقد الشركة المشغلة. ومع استمرار هذا التعطيل، أصبحت هذه المرافق، التي تضم مبانٍ وتجهيزات ومعدات تُقدَّر قيمتها بملايين الدولارات، عرضة للإهمال والنهب والتخريب في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة".
ورأت ان "إغلاق هذا القطاع الحيوي لا يؤثر فقط على المال العام، بل ينعكس أيضًا سلبًا على السلامة المرورية، حيث تتزايد حوادث السير نتيجة غياب المعاينة الميكانيكية الدورية. كما أن مئات العمال والموظفين باتوا محرومين من وظائفهم ".
ختمت: "بناءً على ما سبق، نناشد معالي وزير الداخلية التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل هذا القطاع، حمايةً للمرافق العامة، وصونًا لأرواح المواطنين، وتأمينًا لحقوق العاملين فيه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
11:42 | 2025-02-26
26/02/2025 11:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري على طريق المطار.. تجنبوا المرور!
Lebanon 24
هذا ما يجري على طريق المطار.. تجنبوا المرور!
12:34 | 2025-02-26
26/02/2025 12:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان الجمال بالأبيض كالأميرات.. شاهدوا "حفل زفافها"
Lebanon 24
رزان الجمال بالأبيض كالأميرات.. شاهدوا "حفل زفافها"
16:35 | 2025-02-26
26/02/2025 04:35:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. العثور على نجم شهير وزوجته ميتَين داخل منزلهما (صور)
Lebanon 24
خبر حزين.. العثور على نجم شهير وزوجته ميتَين داخل منزلهما (صور)
04:51 | 2025-02-27
27/02/2025 04:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن تشييع نصرالله.. هذا ما كانت تبحثه إسرائيل
Lebanon 24
مفاجأة عن تشييع نصرالله.. هذا ما كانت تبحثه إسرائيل
13:49 | 2025-02-26
26/02/2025 01:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:05 | 2025-02-27
ميقاتي أجرى سلسلة لقاءات في دارته في طرابلس.. وتوضيح من مكتبه الإعلاميّ بشأن وقف إطلاق النار
04:30 | 2025-02-27
بعد مشهديّة 23 شباط... "حزب الله" يُبدي جاهزيّته للإنتخابات
07:56 | 2025-02-27
إطلاق نار كثيف على طريق المطار القديم
07:56 | 2025-02-27
في الفنار - الزعيترية... الجيش يوقف عدداً من المطلوبين
07:50 | 2025-02-27
والدة رئيس الرابطة المارونية في ذمة الله
07:48 | 2025-02-27
فيديو طريف من داخل مطار بيروت... شاهدوا ما حصل
فيديو
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
27/02/2025 15:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
27/02/2025 15:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
27/02/2025 15:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24