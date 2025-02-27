بشرى من "ألفا" إلى مشتركيها.. إعادة العمل في 5 محطات في المنطقة الحدودية الجنوبية

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أعلنت شركة "ألفا" في بيان أنها "أعادت العمل في 5 محطات في المنطقة الحدودية الجنوبية، في سياق الخطة التي وضعتها لإصلاح ما دمّرته الحرب الإسرائيلية".وأشارت إلى أن "هذه المحطات الـ 5 تتوزع وفق الآتي:محطة إبل: تغطي مناطق إبل السقي، وأجزاء من الخيام ودبين.محطة مرج: تغطي أجزاء من مرجعيون ودبين.محطة الرشيدية: تغطي الرشيدية وأجزاء من الحوش ودير قانون رأس العين.محطة البطم: تغطي جبال البطم وأجزاء من صديقين.محطة أرنون: تغطي أرنون وأجزاء من دير ميماس.ولفتت "ألفا" إلى أنها "ستعمل في الأيام القليلة المقبلة، على إعادة العمل بمحطات أخرى تضررت في الحرب في المناطق الحدودية".