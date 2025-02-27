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لبنان

بشرى من "ألفا" إلى مشتركيها.. إعادة العمل في 5 محطات في المنطقة الحدودية الجنوبية

Lebanon 24
27-02-2025 | 04:17
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أعلنت شركة "ألفا" في بيان أنها "أعادت العمل في 5 محطات في المنطقة الحدودية الجنوبية، في سياق الخطة التي وضعتها لإصلاح ما دمّرته الحرب الإسرائيلية". 

وأشارت إلى أن "هذه المحطات الـ 5 تتوزع وفق الآتي:
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محطة إبل: تغطي مناطق إبل السقي، وأجزاء من الخيام ودبين.

محطة مرج: تغطي أجزاء من مرجعيون ودبين.

محطة الرشيدية: تغطي الرشيدية وأجزاء من الحوش ودير قانون رأس العين.

محطة البطم: تغطي جبال البطم وأجزاء من صديقين.

محطة أرنون: تغطي أرنون وأجزاء من دير ميماس. 

ولفتت "ألفا" إلى أنها "ستعمل في الأيام القليلة المقبلة، على إعادة العمل بمحطات أخرى تضررت في الحرب في المناطق الحدودية".

 
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