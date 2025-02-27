في عكار.. الفان انزلق واصطدم بجانب الطريق

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وقع حادث سير مروع في بلدة برقايل - عكار، حيث انزلق فان واصطدم بجانب الطريق ما أدى إلى إصابة شخص بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وسارعت فرق الصليب الأحمر إلى موقع الحادث حيث قدمت الإسعافات الأولية للجريح قبل نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.وتبيّن لاحقًا أن المصاب من بلدة حرار العكارية.