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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر في سهل مشغرة – البقاع الغربي

Lebanon 24
27-02-2025 | 06:28
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 27 / 2 / 2025، ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في سهل مشغرة – البقاع الغربي".
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