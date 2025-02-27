الجيش: تفجير ذخائر في سهل مشغرة – البقاع الغربي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 27 / 2 / 2025، ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في سهل مشغرة – البقاع الغربي".

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