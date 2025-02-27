وسام مفقود.. غادر المستشفى ولم يصل إلى وجهته

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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقود:– وسام عبد الواحد عبد العباس (مواليد عام 1978، عراقي)الذي غادر بتاريخ 18-02-2025 مستشفى رفيق الحريري الحكومي متوّجهًا إلى مستشفى الرّسول الأعظم، ولكنّه لم يصل إلى وجهته، ولا أحد يعلم عنه شيئًا.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.