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لبنان

جولة للوزير ناصر الدين بعد غد في عدد من مستشفيات الجنوب

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:45
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يقوم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بعد غد السبت بجولة في عدد من المستشفيات في جنوب لبنان للاطلاع على أوضاعها بعد تعرضها لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير. 

تبدأ الجولة في العاشرة والنصف من قبل الظهر بزيارة مستشفى ميس الجبل الحكومي.
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ثم ينتقل الوزير ناصر الدين إلى مستشفى بنت جبيل الحكومي التي يصل إليها في الثانية عشرة إلا عشر دقائق ظهرا.

وفي الساعة الواحدة إلا عشر دقائق يصل إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور المحطة الثالثة في جولته. 

وفي الساعة الثانية الا ربعا يصل وزير الصحة العامة إلى مستشفى تبنين الحكومي حيث يختتم جولته.
 
 
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