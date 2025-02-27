في الفنار - الزعيترية... الجيش يوقف عدداً من المطلوبين

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: " دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الفنار – الزعيترية، وأوقفت المواطنين: (ح.ع.ز)، (ح.م.ز)، (م.ن.ز)، (ع.ح.ز)، وبحقهم عدد كبير من مذكرات التوقيف لإطلاقهم النار، كما أن الأخير مطلوب لتعاطي المخدرات وترويجها.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".