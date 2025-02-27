جنبلاط من بعبدا: التحديات كبيرة جداً ولكن سنكون الى جانب رئيس الجمهورية

اجتمع رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر بعبدا.

وبعد انتهاء الاجتماع، قال جنبلاط: "نأمل خيراً من أجل الاستقرار والإصلاح والتحديات كبيرة جداً ولكن سنكون الى جانب رئيس الجمهورية وعلينا أن نواجه التحديات من دون أن ننسى المخاطر المحيطة بنا لا سيما الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب".

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وأضاف: "لا بد من الإصلاحات والسلاح من ضمن اتفاق الطائف ومن البنود الأساسية في خطاب القسم اتفاق الهدنة وسيكون هناك ضغوط على لبنان لتغيير اتفاق الهدنة ولكنني أنصح بالتمسّك به".

وتابع قائلاً: "المشروع الإسرائيلي هو تقسيم سوريا وأنا قلق جداً وعلى القوى الوطنية في كل سوريا الوقوف في وجه هذا الأمر".

وقال: "الخطر الصهيوني يتمدّد ويدمّر ولا يمكن للعرب أن يبقوا في خنادقهم الخلفية وحماية الامن القومي العربي يبدأ من لبنان وسوريا والأردن".