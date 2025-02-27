البساط عرض وسفير الهند العلاقات الاقتصادية

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط في مكتبه في الوزارة، سفير الهند في لبنان محمد نور رحمان شيخ، وناقشا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ولبنان.



وهنأ السفير الهندي الوزير البساط على تعيينه، وتمنى له التوفيق في مهامه.

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