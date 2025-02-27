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لبنان
البساط عرض وسفير الهند العلاقات الاقتصادية
Lebanon 24
27-02-2025
|
10:43
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط في مكتبه في الوزارة، سفير الهند في لبنان محمد نور رحمان شيخ، وناقشا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ولبنان.
وهنأ السفير الهندي الوزير البساط على تعيينه، وتمنى له التوفيق في مهامه.
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