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لبنان

وزير العدل التقى وفد من أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ

Lebanon 24
27-02-2025 | 11:50
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زار وفد ممثل لأهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ وزير العدل عادل نصار اليوم الساعة ٤ بعد الظهر.
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