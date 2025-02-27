تجاذبات محلية وخارجية

يخضع ملف النازحين السوريين لتجاذبات محلية ورسمية، وخارجية، على خلفية الترتيبات التي تحضّر للوضع مع الادارة السياسية الجديدة في سوريا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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