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لبنان

تجاذبات محلية وخارجية

Lebanon 24
27-02-2025 | 17:07
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يخضع ملف النازحين السوريين لتجاذبات محلية ورسمية، وخارجية، على خلفية الترتيبات التي تحضّر للوضع مع الادارة السياسية الجديدة في سوريا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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