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لبنان

إحصاءات الخسائر لم تكتمل

Lebanon 24
27-02-2025 | 17:21
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لم تكتمل بعد إحصاءات الخسائر من جرّاء الحرب، وتحتاج العملية الى استكمال عمليات رفع الأنقاض في قرى الحافة الأمامية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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