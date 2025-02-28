جنبلاط في مواجهة طريف

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قالت مصادر مطلعة ان النائب السابق وليد جنبلاط لديه هدف سياسي واحد في لبنان هو قطع الطريق على نفوذ شيخ العقل في فلسطين المتحلة المتحالف مع اسرائيل موفق طريف.وبحسب المصادر فان حديث قيادات الحزب "التقدمي الاشتراكي" عن رفض التطبيع مع اسرائيل ومنع اي تحول فعلي في المشهد السياسي الداخلي، يعود الى الكباش الحاصل على الساحة الدرزية العربية.وترى المصادر ان جنبلاط يريد ان يحافظ على موقع زعيم الدروز في العالم العربي ولن يقبل بأن يصبح طريف في مقدمة هذا الموقع السياسي المهم.